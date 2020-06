Blumel y artículo de Bloomberg sobre la pandemia en Chile: “Empezamos a tomar medidas muy anticipadamente”

Agregó que “en el mes de enero se constituyó el comité de crisis o de contingencia para el Covid, en el mes de febrero se decretó la alerta sanitaria y ya en marzo empezamos a tomar medidas de control, medidas de restricción para poder combatir el coronavirus y poder reducir los contagios y proteger la salud de la población”.

Además, indicó que “hoy día enfrentamos obviamente una situación compleja y difícil como todos los países, si la mayor parte de los países en el mundo están enfrentando dificultades. Aquí ningún país puede decir que tiene una receta que es perfecta, porque no hay guión perfecto, porque esta es una situación inédita en el mundo que no se vivía hace muchísimo, muchísimo tiempo, hace aproximadamente un siglo que no teníamos una pandemia de estas características”.

“En consecuencia, el compromiso del Gobierno ha sido fundamentalmente poder tomar todas las medidas necesarias para proteger la salud de la población sobre la base de las recomendaciones de los organismos especializados y sobre la base de la ciencia y es por eso que ya en el mes de marzo se tomaron medidas de restricción importantes como el cierre de fronteras, la suspensión de las clases, las primeras medidas de cuarentena”, concluyó Blumel.