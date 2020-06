Senador Ossandón sobre Joaquín Lavín: “Espero que no esté usando la pandemia para hacer un Reality”

En medio de la pandemia del Covid-19 en el país, los análisis y opiniones respecto al manejo de la autoridad pertinente, siguen generando diversos comentarios, como lo realizado por el excandidato presidencial y actual senador Manuel José Ossandón (RN).

En conversación con el programa “Conversando en Casa“, Ossandón aseveró sobre el manejo de la crisis sanitaria que “Chile necesita medidas integrales. Da lo mismo entregar tantas medidas sanitarias, si al final la gente se va a morir de hambre“, partió diciendo.

“Al gobierno le ha costado mucho crear una estrategia para dar certezas, y digo certezas porque, si tú como autoridad quieres que me quede en casa y no me mueva, primero debo dar la certeza de que no pasaré hambre, que no me cortarán la luz y el agua, que no me voy a morir, que no perderé la pega, que me ayudarán, y eso ha sido difícil”, agregó.

Respecto a su relación con la gente, Ossandón comentó que “yo tengo muchos defectos, me he mandado muchas embarradas en la vida, pero nadie me puede negar que me he sacado la ‘mierda’ por defender a la gente

Cuando le consultaron sobre la exposición mediática de algunos personajes políticos en medio de la pandemia, Ossandón no tuvo reparos en decir que “espero que Joaquín Lavín no esté usando la pandemia para hacer un Reality, porque eso sería feo, pero yo prefiero pensar bien. Espero que no sea una estrategia política”, dijo.

“Si es una estrategia política, es de alto riesgo. Ojalá que no se dé vuelta la situación, no vaya a pasar que se muera alguien por no tener un cupo. Yo espero que se mejore si realmente está enfermo“, complementó el senador de Renovación Nacional.

Sobre Lavín insistió que “cuando fue alcalde de Santiago le fue mal, cuando fue ministro le fue mal, como alcalde de La Condes le ha ido muy bien, pero eso es distinto a ir a una presidencial”, esgrimió.

La renuncia de Jaime Mañalich

Como era de esperar, Ossandón también comentó la salida del hoy exministro de Salud, Jaime Mañalich “debo reconocer, que a pesar de todos los errores, él cumplió una pega súper difícil. Fíjate que, en esta época, todos los políticos son especialistas en medicina, pandemia y en economía, en todo”.

“Creo que la gente fue súper injusta con Mañalich, él acumuló días sin dormir sacándose la mugre y es súper fácil equivocarse. Fue capaz de enfrentar una tarea muy dura, por lo tanto, a pesar de muchas diferencias que tengo con él, lo admiro cómo enfrentó la pandemia. Yo sé que lo criticaron mucho, pero cualquiera que hubiese estado ahí, lo habrían matado, y él ,como roble estuvo ahí parado. Se necesitaba una persona ‘care palo’ y duro para esta situación“, complementó.