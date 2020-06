Juzgado de Garantía decretó el sobreseimiento definitivo en investigación por centro de torturas en Plaza Italia

Fue una de las denuncias que golpeó con fuerza al Gobierno de Sebastián Piñera durante el Estallido Social. Hace algunos meses, diversas denuncias por un supuesto centro de torturas en la Estación Baquedano de Línea 1 remecieron a la opinión pública.

En ello, este lunes al mediodía, finalmente el 8vo Juzgado de Garantía de Santiago decidió decretar el sobreseimiento definitivo en la investigación por el supuesto centro de torturas que habría existido interior de la estación, ubicada en Plaza Italia, epicentro de las manifestaciones sociales de los últimos meses.

La medida llegó luego de que el Ministerio Público solicitara la audiencia para decretar la medida, esto tras el informe de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI), el cual descartó completamente la existencia de dicho centro de torturas en el lugar.

Sobre la investigación, el Fiscal Álvaro Pérez, comentó que “lo cierto es que no solamente no se logró acreditar esos hechos, si no que por el contrario se descartaron. La presencia de jueces que se constituyeron en el lugar, se logró desacreditar la existencia de amarras y sangre en el lugar”.

“Se logró totalmente desacreditar y descartar la existencia de este centro de torturas al interior de la 60° Comisaria de Carabineros, Metro Baquedano”, cerró