Grupo de jóvenes agredieron a vecino de La Reina quien les pidió usar mascarilla en plaza de la comuna

Una grave situación se generó la pasada noche del viernes, cuando un vecino de la comuna de La Reina fue brutalmente agredido por un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, quienes no aceptaron ponerse sus mascarillas a solicitud del hombre que terminó golpeado.

El hecho ocurrió en las cercanías de una plaza en villa Pepe Vila, cuando el sujeto se acercó al grupo de jóvenes para pedirles que usara la medida de protección, en el contexto de que el grupo se encontraba reunido. Al no tener una respuesta positiva y, por el contrario, recibir insultos, procedió a retirarse del lugar.

Fue entonces cuando los jóvenes lo persiguieron hasta la calle y procedieron a agredirlo con golpes de puño y patadas estando en el suelo, a lo que se unieron dos mujeres que también se encontraban en el grupo. Las lesiones le provocaron una fractura de muñeca.

“Me acerqué y la niña no tenía mascarilla. (…) El tema fue que se alteraron un poco las niñas y, finalmente, el grupo de cuatro varones que estaba atrás se acercaron. Eran cuatro varones y tres mujeres. Después de tanta discusión, yo me fui y ellos me siguieron y me pegaron. Yo pensé que habían sido solo los varones, pero al ver el video vi que también eran las mujeres”, indicó el afectado a Meganoticias.

Tras viralizarse las imágenes y de acuerdo a lo informado por el mismo medio, dos de los sujetos fueron detenidos por Carabineros y puestos a disposición de la justicia, instancia donde el sábado el fiscal Claudio Suazo oficializó la formalización de los dos imputados por el delito de agresiones graves.