Gobierno emitió nuevo instructivo para entrega de cajas: “No es un ‘regalo’ de una autoridad y no se debe personalizar su entrega”

Este miércoles y tras la polémica generada por el instructivo de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno (Secom), se elaboró una nueva minuta en que se incluye que “los funcionarios públicos y autoridades que realicen la distribución deberán ingresar al hogar de los beneficiarios”.

Sobre este punto, el documento afirma que la entrega se debe realizar “desde el exterior” de los hogares y “resguardando las medidas sanitarias de distanciamiento social“.

Respecto de la difusión gráfica y audiovisual, el instructivo indica que “toda la difusión o comunicación sobre la entrega del beneficio de canastas de alimentación, ya sea esta en medios masivos o directos, escritos o audiovisuales, impresos o digitales, deberá mantener el más estricto apego a la normativa existente y resguardar en todo momento la vida privada y dignidad, tanto de los beneficiarios como de sus familiares y menores de edad”.

Asimismo, se exige el consentimiento en “todas las imágenes de primer plano, videos testimoniales o registros audiovisuales de personas beneficiarias o sus familias”.

A modo de recomendación, en el punto sobre la publicación en redes sociales, la minuta señala que “la entrega de canastas de alimentación e insumos básicos es un beneficio impulsado por el Gobierno de Chile, en cuyo proceso participan los alcaldes de las distintas comunas. No es un ‘regalo’ de una autoridad particular y no se debe personalizar su entrega“.

