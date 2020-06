Sernameg se excusó por polémica campaña contra violencia de género: “En ningún caso hemos querido victimizar al agresor”

La noche del domingo, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg) lanzó una campaña que gira en torno a las distintas realidades de la violencia de género, en palabras del organismo estatal. Sin embargo, una pieza audiovisual generó una fuerte controversia en redes sociales.

Se trata de un video en el que aparece un hombre, adulto mayor, escribiéndole una carta a su nieta: “En estos días de encierro te he extrañado más que nunca y muy preocupado desde que supe que tu pololo te agredió. Me duele el alma lo que te pasó, quizá la vida me está castigando por lo que le hice a tu abuela“.

“Aunque ya no está con nosotros, no hay noche en que no le pida perdón por el daño que le hice. Sé que mis lágrimas no podrán cambiar el pasado, pero sí tu hermosa vida“, le dice el abuelo a su nieta.

Esta pieza de la campaña fue muy criticada, especialmente desde agrupaciones y dirigentes feministas, ya que la historia se narra desde el punto de vista del agresor como víctima, en lugar de apuntar a las mujeres agredidas, sobre todo en el contexto del confinamiento por el Covid-19 que ha aumentado estos casos.

Ante las críticas, el Sernameg respondió a través de una declaración pública firmada por su directora, Carolina Plaza. “El objetivo de esta iniciativa comunicacional es mostrar las distintas realidades que existen en torno a la violencia de género, considerando a su vez las diferencias generacionales en torno a ella”, afirma el escrito.

“Sernameg tiene la convicción que el cambio cultural deber ser responsabilidad de hombres y mujeres, en todas las generaciones, ya que solo así lograremos que la violencia no sea una conducta normalizada en las familias”, agrega la declaración.

Desde la entidad aseguraron también que “hemos querido visibilizar una realidad a través de este video ficticio pero basado en un testimonio real, recogido en la región de Los Lagos. En ningún caso victimizar al agresor“.

Finalmente, desde el Sernameg puntualizaron que “la realización de este material audiovisual no tuvo ningún costo para la institución” y que ya no está disponible en las cuentas de redes sociales de la entidad.

“Pedimos disculpas a todas las personas que se hayan podido sentir afectadas, por una posible interpretación que pareciera redimir al agresor. No hay nada más alejado al espíritu y misión del Servicio”, concluye el escrito.

Más tarde, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Macarena Santelices, sostuvo a través de Twitter que “lamento profundamente campaña iniciada por Directora de @SernamEGChile. Un agresor jamás tendrá justificaciones. Ya instruí a que se bajara el video y que se entregaran disculpas públicas que adjunto”.