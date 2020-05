Mauricio Pinilla apuntó contra el Gobierno: “Las prioridades son otras, no la salud y la vida de las personas”

Constante crítico del Gobierno de Sebastián Piñera desde el pasado estallido social, el delantero de Coquimbo Unido, Mauricio Pinilla, volvió a apuntar sus dardos contra el Palacio de La Moneda, esta vez por la crisis sanitaria del Covid-19.

En conversación con Leonardo “Toño” Corvalán, baterista de Chancho en Piedra, el ariete sacó toda su artillería pesada “tengo cero fe a lo que están haciendo. La mayor necesidad de hoy (en el país) es el hambre, la comida. Y han hecho las hueás como las pelotas, desde el estallido social es como las hueas. Dijeron que tenían todo controlado, que el país estaba preparado, y mira…”, dijo.

“Las prioridades son otras, no la salud y la vida de las personas: no importa si se mueren mil o dos mil personas: lo manejamos así y salvamos la economía. Entiendo mucho la molestia de la gente y da mucha rabia. El Gobierno sabe lo que quiere la gente (y no hace nada). Por eso hay que luchar por cambiar esta hueá y parar los abusos, hay gente que no tiene posibilidad de nada”, agregó el bicampeón de América con la Roja.

Y para el cierre, no dejó títere con cabeza “hay que construir Chile desde cero, porque la torta está muy mal repartida. No se puede seguir parchando las hueás”, cerró.