Héctor Noguera: “Necesitamos una ayuda al teatro”

En un nuevo capítulo de “Los Tenores Puertas Adentro”, Aldo Schiappacasse conversó con el actor nacional Héctor Noguera, sobre la contingencia y lo que está viviendo el mundo del teatro con la pandemia del Covid-19.

El actor confesó que durante la cuarentena ha estado, “cuidándome mucho, lo he pasado bien, la verdad es que con harto trabajo y hartas cosas, acompañado de mi señora y llevamos más de dos meses aquí”.

Y es que durante estos meses ha ido desarrollando uno de sus nuevos proyecto, el cual se trata de una nueva obra de teatro: “Estamos haciendo una obra de teatro con el GAM que se llama “Mentes salvajes” y que tiene que ver con un grupo de personas que sufren síntomas muy curiosos, que es el de soñar despiertos y de manera obsesiva y es un grupo que está haciendo una terapia y cada uno cuenta sus sueños, la verdad es que es una obra muy interesante”.

Estos tiempos de confinamiento, “Tito” Noguera ha aprovechado de disfrutar algunas actividades: “Hemos aprendido a apreciar mucho más lo que tenemos y a quienes tenemos.Yo he vuelto a la lectura, antiguos libros que quería volver a repasar o que no había leído, ver algunas películas, escuchar música y también mucho trabajo, con la teleserie, la obra de teatro y también muchos talleres a través de Teatro Camino”.

Pese a tener variadas personajes reconocidos en televisión, el actor se ha caracterizado por siempre estar ligado a las tablas y por lo mismo entrega una visión de lo que está sucediendo con el mundo teatral: “Estamos viendo que las cosas se alargan, llevamos como tres meses y la verdad es que no vemos que los teatros se puedan volver a abrir, cuando volvamos quizás los teatros sean los últimos que se incorporen a la vida porque ocurre en lugares cerrados y se ve difícil, pero va a llegar el momento”

“Yo creo que un estado de emergencia, es distinto a un estado normal y estoy de acuerdo de que haya que concursar en una situación normal, pero no estoy de acuerdo de que haya que concursar en una situación de emergencia, porque eso implica de competir entre nosotros de quien tiene más necesidad en una situación como esta y eso no me parece bien. Es el teatro el que necesita una subvención, no algunos teatros, para que se recupere más prontamente, necesitamos una ayuda al teatro”, comentó el destacado actor nacional.

Repasa la entrevista completa de Aldo Schiappacasse a Héctor Noguera en una nueva edición de “Los Tenores Puertas Adentro”.