Presidenta Colmed: La ansiada nueva normalidad sólo se va a lograr si tenemos un buen sistema de contención de casos y contactos

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, lamentó que la discusión pública esté centrada en los dichos del ministro de Salud, Jaime Mañalich, y no en la búsqueda de soluciones para enfrentar la pandemia de Covid-19.

Durante el martes, el secretario de Estado reconoció que “lo que hemos aprendido duramente en esta pandemia es que todos los ejercicios epidemiológicos, las fórmulas de proyección con las que yo mismo me seduje en enero, se han derrumbado como castillo de naipes”.

“Ya me he hecho la idea de que, diariamente, se genera una polémica en torno a algún dicho del ministro de Salud. Nos concentramos demasiado en él y no en las soluciones. Espero que este sea un símbolo de poder evaluar lo que estamos haciendo bien y mal y poder abrir a escuchar las recomendaciones del comité asesor, del Colegio Médico, de la sociedad científica y tomarlas dentro de los planes del Gobierno”, opinó Siches en conversación con ADN Hoy.

Además, la profesional lamentó que la cobertura mediática esté centrada en la suma de camas y ventiladores mecánicos. “Deberíamos estar concentrados, al menos mediáticamente, en la contención de nuevos casos, en el seguimiento de casos y contactos, en fortalecer la atención primaria, más que solamente concentrados en la respuesta sanitaria asistencial. Si no bajamos los nuevos casos, la red sanitaria va a seguir en este nivel de colapso y más“, dijo.

Siches alertó que la pandemia está fuera de control “en materia de casos y contactos”. “No hemos podido recuperar la trazabilidad . La idea es aprovechar estas semanas de cuarentena y volver a retomar este hilo, porque la ansiada nueva normalidad o el regreso seguro que espera el Gobierno, posterior a este aumento de casos, sólo se va a lograr si tenemos un buen sistema de contención de casos y contactos“, dijo.