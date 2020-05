“Chile tampoco estaba preparado para la pandemia”: Estas fueron las reflexiones del Presidente Piñera en la cadena nacional

Seis reflexiones en total hizo el Presidente Sebastián Piñera en la cadena nacional realizada este domingo. Además de hacer un repaso por las medidas tomadas por el Gobierno desde el inicio de la emergencia sanitaria, junto con anunciar cinco nuevas iniciativas, el Mandatario reflexionó en torno a la situación de Chile frente a la pandemia.

“Ningún país, ni siquiera los más desarrollados, estaba preparado para enfrentar la pandemia del coronavirus, como lo demuestra la evidente saturación de los sistemas de salud en países de alto nivel de desarrollo. Chile tampoco estaba preparado. Tenemos que ser humildes en reconocerlo“, sostuvo Piñera.

Agregó que “frente a las enormes dificultades que enfrentamos, todos hemos hecho un esfuerzo gigantesco. A pesar del fortalecimiento temprano de nuestro sistema de salud, el permanente y diario esfuerzo por agregar elementos esenciales como camas críticas y ventiladores mecánicos, y al encomiable y valioso esfuerzo y compromiso de médicos, enfermeras, auxiliares y trabajadores de la salud, nuestro sistema de salud está extraordinaria y crecientemente exigido y estresado“.

El Presidente aseguró que en los últimos días “hemos entrado en una nueva fase, con más contagios y personas fallecidas, que impondrá mayores exigencias a nuestro sistema de salud, tanto público como privado. Estamos haciendo todo lo humanamente posible para que nuestro sistema de salud siga prestando las atenciones médicas que nuestros compatriotas necesitan. Y para lograrlo necesitamos el apoyo y colaboración de todos”.

También insistió en que “hoy es tiempo de unidad y no de división. De grandeza y no de pequeñez. De colaboración y no de enfrentamientos. En estos tiempos nadie debe confundirse. Todos debemos colaborar para combatir con éxito a nuestro enemigo común: el coronavirus. Hoy los necesitamos a todos“.

Además, indicó que tanto la “pandemia sanitaria” como la “pandemia social de la recesión”, es decir, la crisis económica que vive Chile y el mundo, “no desaparecerán por arte de magia. Van a estar con nosotros por muchos meses y tenemos que aprender, con responsabilidad y solidaridad a convivir con ellas“.

Piñera argumentó también que “la lucha contra estas pandemias exigirá velocidad y resistencia. Velocidad, porque hay que reaccionar rápido ante las demandas y necesidades de la gente. Resistencia, porque debemos ser capaces de mantener esta protección por todo el tiempo que sea necesario. Esto significa gestionar los recursos públicos con sensibilidad frente a las necesidades del presente y responsabilidad frente a las necesidades del futuro“.

Finalmente, y en la misma tónica que otros discursos que ha realizado, recordando los otros desastres que han afectado al país, el Presidente remarcó que “la historia de Chile y el carácter de su pueblo se han construido enfrentando la adversidad. Frente a ellas, cada vez que nos hemos dividido hemos cosechado nuestras más amargas derrotas. Cada vez que nos hemos unido hemos conquistado nuestras más hermosas victorias”.