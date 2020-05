Minsal publicó decreto para especificar en qué casos se debe cumplir con la cuarentena obligatoria

La mañana de este miércoles, el Ministerio de Salud publicó un decreto en el Diario Oficial donde se especifica las medidas que se han adoptado en medio de la pandemia del Covid-19 en el país, además de consolidar los motivos por los cuales una persona contagiada con coronavirus, debe cumplir cuarentena obligatoria.

En el escrito, el Minsal especifica que “las personas que hayan estado en contacto estrecho con una persona diagnosticada con COVID-19 deben cumplir con medidas de aislamiento por 14 días. Asimismo, las personas que ya están sujetas a esta medida deben continuarla por el periodo que reste”, asevera el texto.

“Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha estado en contacto con un caso confirmado con Covid-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 14 días después del inicio de síntomas del enfermo”, agregaron.

Específicamente, el paciente debe cumplir con las siguientes características:

Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro.

Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, tales como lugares como oficinas, trabajos, reuniones, colegios.

Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como, hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, entre otros.

Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte.

Respecto a las cuarentenas obligatorias, el texto indica que: “las personas diagnosticadas con COVID-19 a través de un test PCR, deben cumplir una cuarentena de acuerdo a los siguientes criterios: si el paciente presenta síntomas, la cuarentena será por 14 días desde el inicio de los síntomas. Si el paciente no presenta síntomas, la cuarentena será por 14 desde e diagnóstico por test PCR”, esgrime.

“El tiempo de cuarentena puede extenderse si el paciente no se ha recuperado totalmente de la enfermedad. Asimismo, las personas que ya están sujetas a esta medida deben continuarla por el periodo que reste. Deberán continuar residiendo en su domicilio particular habitual por lo que se prohíbe el desplazamiento de personas hacia otros lugares de residencia distintos a su domicilio particular habitual”, complementa el escrito.

