Evelyn Matthei: “Es bien tonto que la gente pida cuarentena total y después no la cumpla”

Este miércoles, el Ministerio de Salud informó que se extendió el radio de cuarentena obligatoria para la Región Metropolitana, lo que ahora considerará a todo el radio del Gran Santiago, más las comunas de Colina, Lampa, Padre Hurtado, Buin, Puente Alto y San Bernardo.

En ello, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, apoyó las medidas impuestas por el Minsal: “es absolutamente indispensable porque estamos llegando al límite de la disposición de camas especializadas, respiradores y, sobre todo, de los equipos médicos”, comentó en conversación con Meganoticias.

En la misma línea, hizo un llamado a la responsabilidad, para que la gente “actúe hoy día como si estuviésemos en cuarentena, que no salgan si no es para algo absolutamente indispensable”, agregando sobre su municipalidad que “no va a dar abasto para atender a todos los adultos mayores, por eso apelo a la solidaridad”, dijo.

“Ojalá fuéramos más responsables y no necesitar estos patrullajes, porque es bien estúpido que otras personas tengan que estar haciendo cumplir a la fuerza medidas que son en beneficio nuestro. Es bien tonto que la gente pida cuarentena total y después no la cumpla“, cerró.