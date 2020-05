Alcaldes reaccionan al anuncio de cuarentena total en Santiago

El anuncio de cuarentena para todas las comunas del Gran Santiago desde el viernes no dejó indiferentes a los principales líderes locales: los alcaldes.

Ciudadano ADN contactó a varios de ellos para conocer sus opiniones, que incluyeron críticas al tardío accionar de las autoridades nacionales.

Para el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, la cuarentena total en la capital “es necesaria, pero hay que generar condiciones para que sea efectiva”. La autoridad observa que en su comuna “hay gente que es muy responsable, pide los permisos y hace la pega bien, pero hay un segmento, cerca de un 40%, que no cumple. Y dentro de ese porcentaje hay un 70% que puede que no pueda, por hacinamiento o condiciones en su pega”.

Además, en Estación Central existen “15 nacionalidades de migrantes que no todos comprenden nuestro idioma y las normas. Algunos creen que es un castigo divino, ahí hay que entrar a trabajar con los pastores”, reflexionó. Por eso, su desafío es “reeducar a ese 40% para que puedan entender que esto no es un juego. Una cuarentena, más que un papel o un decreto, es una actitud”, reafirmando que la cuarentena total “no sé si sea en sí misma una solución. En sectores populares no es tan fácil cumplirla” y que “solo voy a quedar satisfecho cuando vea los números, no con un anuncio”.

También afirmó que las autoridades necesitan comunicar las decisiones relativas a la pandemia con “un discurso más amigable con la gente que uno se encuentra en la feria o en la calle. Nuestros discursos son de elite, y tenemos que bajar la pelota al piso. El primer desafío es de reeducar y entender que no todos son expertos, no todos estudiaron en la universidad ni leen el diario”.

Por su parte, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, confidenció que tuvo una comunicación previa al anuncio con el Presidente de la República. “Me llamó media hora antes, lo noté muy muy preocupado”. Carter fue duro en su análisis: “Para hablarles con sinceridad a los auditores, nos tenemos que preparar para lo peor”. En su opinión, además de “la irresponsabilidad de la gente”, “no hemos tenido las imágenes de Nueva York o Buenos Aires con cuarentena de verdad, y hubo mensajes ambiguos que conspiraron para tener una sensación de falsa tranquilidad”.

El anuncio de cuarentena total es algo que “lo veíamos venir, si es tardío o no, es evidente que es tardío, pero tenemos que hablar con mucha claridad. Vamos camino a muertes masivas, a un colapso del sistema sanitario. Estamos justo en el límite para controlar la situación. Si no hacemos lo correcto la historia va a ser muy dramática”.

Maximiliano Ríos, jefe comunal de Lo Prado, valoró la medida, aunque considerando que “es un poco tarde, pero la hemos estado pidiendo. Creo que se nos está escapando un poquito de las manos”. Ríos enfatizó que “todo Chile sabe lo que significa una cuarentena total para una comuna popular, la gente trabaja para comer en el día” . Por eso, subrayó la urgencia de medidas como el bono COVID o el bono invierno. “Los municipios tenemos muy pocos recursos, repartimos canastas familiares pero dos o tres no solucionan el problema”.

También lo preocupa la situación hospitalaria, donde reclama “falta de coordinación con el municipio, quienes hacen coordinación y toman los exámenes. Hay atrasos de 5, 6, 7 días, y eso no puede seguir ocurriendo. Hoy día quienes están soportando esta crisis son los municipios”.

Raúl Torrealba, de Vitacura, asegura que “tengo una visión un poco distinta a algunos de mis colegas”. Para él, “este tipo de crisis se manejan con autoridad y con verticalidad. Qué sacamos con criticar, es una medida que se tomó y que tenemos que tomar, y no se podía evitar en este minuto. Buena, mala o regular, no quiero entrar en el análisis, no soy infectólogo médico, se han tomado medidas: Nadie se salva solo”.

El edil recordó que en Vitacura “los contagios bajaron, llegamos a estar con 5, hoy tenemos 99”, al tiempo que consideró que “cerrar Vitacura era relativamente sencillo, pero ya no lo hicimos. Hoy estamos frente a otro elemento. Tenemos que reaccionar. y ha habido una reacción que espero que cuente con el apoyo de la ciudadanía”. Torrealba centró sus críticas, precisamente, en los ciudadanos. “No sacamos nada con autoridades tomando medidas muy certeras si la gente no las cumple. Mucha gente no ha sido certera al cumplir con la parte que a ellos les corresponde. Hemos visto gente comprando, las colas en los supermercados han sido enormes, no ha habido un compromiso de la gente, o un temor suficiente”.

En tanto, Germán Codina, alcalde de Puente Alto, recordó que se trata de “una media que veníamos pidiendo a gritos”, marcando de entrada sus diferencias con Torrealba. “Lo de la responsabilidad de la gente es verdad, pero los contagios uno no puede adosárselos al ciudadano. Tengo gente trabajando en la feria, colectivos, taxistas, que si el Estado no les entrega los recursos se ven obligados a seguir en la calle vendiendo”.

En su opinión, el actuar de las autoridades nacionales es clave para frenar la crisis. “Si el Gobierno no pone pie en el acelerador nos vamos a enfrentar a una cuarentena muy difícil sobre todo en los sectores más populares”, anticipó.

Por último, el alcalde de Quilicura, Juan Carrasco, recordó los últimos criterios comunicacionales del Gobierno desde una perspectiva crítica. “Hace días escuchábamos de una nueva normalidad, vamos a tomarnos un café, la liviandad con lo que esto se tomaba. Ahora va a costar volver a una meseta”, reflexionó. En su comuna, clave en la conectividad del sector norte de Santiago, “los servicios nuestros van colapsando”, alertó. Por eso, desde su municipio están redoblando esfuerzos en visitas domiciliarias para cubrir la atención a “los vecinos que están solicitando servicios más integrales”. La cuarentena total “es una decisión que esperábamos (que se tomara) con más tiempo, pero ya tomada hay que ponernos a disposición”, y que requerirá “un esfuerzo enorme de la gente. Necesitamos que se pueda mejorar las condiciones de la gente que hoy día van a quedar sin trabajo y sin ingresos. Nos preocupa nuestra gente”. 11:54 – 12:45