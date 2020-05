Alcalde de La Florida y cuarentena total: “Vamos camino a muertes masivas, a un colapso del sistema sanitario”

Durante este miércoles, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, se refirió al anuncio del Gobierno de decretar cuarentena total en la provincia de Santiago.

Debido al decreto, todo el Gran Santiago tendrá confinamiento para evitar el aumento de casos por coronavirus Covid-19.

Por esta razón, Carter señaló que el Presidente lo llamó antes del anuncio. “Lo noté muy preocupado, me señaló que se declaraba la cuarentena en todo Santiago Urbano. Creo que estamos entrando en una fase crítica. Muy probablemente vamos a tener fallecimientos y vamos a ver cosas que los chilenos no estamos acostumbrados a ver”.

Así también, el encargado comunal aseguró que la gente no se tomó en serio el virus, y la responsabilidad cabe en ellas. “Por cierto también, mensajes ambiguos que hace un par de semanas se transmitieron y que conspiraron finalmente para que tuviésemos una sensación de falsa seguridad”, expresó.

“Yo creo que la discusión si es tardía o no, es evidente que es tardía, pero lo que importa es que tenemos que ponernos todos en campaña. Vamos camino a muertes masivas. Vamos camino a un colapso del sistema sanitario. Estamos justo al límite de poder controlar esta situación“, declaró.

Por otra parte, el alcalde de La Florida detalló que el municipio sigue ayudando a las familias de escasos recursos. Respecto de ayuda alimentaria “nosotros nos preparamos durante dos meses, licitamos con esta situación, y vamos a repartir cerca de 40.000 canastas de alimentos“.

Por último, recordó a los ciudadanos que no va a alcanzar para todos por lo que llamó a ser solidarios. “Claramente ha llegado el minuto extremo en que la patria nos pide lo mejor de nosotros, no al individualismo si no a la solidaridad, no a la agresión si no cariño al que sufre“, finalizó.