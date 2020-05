¿Incidió la “nueva normalidad” en el aumento de casos y la situación del sistema de salud? Expertos y el Gobierno responden

Con el anuncio de este martes por parte de las autoridades sanitarias, donde confirmaron 1.658 nuevos contagios, surgió una pregunta relacionada a un anuncio del Gobierno.

¿Incidió la “nueva normalidad” en el aumento de casos y la situación del sistema de salud? Para responder esta inquietud, expertos en salud pública y el mismo Gobierno, dieron sus puntos de vista sobre esta posible relación.

Por una parte, el bioestadístico y académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Mauricio Canals, aclaró que las medidas que se tomen en adelante traerán consecuencias. “El problema está en que todas las medidas que se tomen hoy van a tener repercusión en el número de casos en las próximas dos semanas“, sostuvo.

De la misma manera, el experto no culpó al Gobierno por el anuncio de la “nueva normalidad” en el país. Al contrario, señaló a la población en general por no respetar las indicaciones frentes a la pandemia. Así también, recalcó que “hubo una sensación de normalidad y de que este proceso era bastante benigno, y en el periodo de semana santa, día de la madre, la gente no tuvo percepción de riesgo“.

Por otra parte, el doctor Patricio Meza del Colegio Médico, comentó que hubo una contradicción al abrir los centros comerciales, como Mall Apumanque, y paralelamente se solicitara distanciamiento social. “Eso se notó puesto que las calles, el rigor que había tenido la comunidad en general de cuidarse los primeros meses de la pandemia, cambió absolutamente los últimos días”, agregó.

Desde el Gobierno en tanto, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga afirmó que “no existe evidencia de que haya una correlación” entre el llamado a la nueva normalidad y el aumento exponencial de casos nuevos. Aseguró que las medidas que se han tomado sirvieron para evitar que el sistema de salud se estrese, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos (UCI).