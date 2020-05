Alcaldesa de Nogales llamó a vecinos a que agarren a peñascazos a quienes hacen carretes en la comuna

Un particular llamado a la responsabilidad realizó la alcaldesa de Nogales, Margarita Osorio, hacia la comunidad de su sector, en vista de los últimos casos de coronavirus Covid-19 en el país.

La autoridad indicó que la población se debe cuidar, y si en caso de que los vecinos vean que otros no están respetando los protocolos, como por ejemplo realizando fiestas, que lancen peñascazos.

“No voy a permitir que sigan los carretes. Ya les dije a las familias, que por favor, cuando vean carretes, les comenté ‘por favor vecinos, únanse. Si ellos no quieren entender, habrá que agarrarlos a peñascazos“, dijo.

Osorio añadió en su recomendación que “entiendan de una vez que no puede ser. Que esta alcaldesa no ha dormido por fumigar la comuna, que los funcionarios municipales no hemos dormido y ustedes no nos ven de madrugada“.

“Si ustedes quieren ser contaminados, váyanse a otra comuna. Pero por favor, les pido mascarilla, más prudencia, no entrar en locales sin mascarillas”, cerró.