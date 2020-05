Alcalde de Iquique emplazó a autoridades de Gobierno y Providencia por traslado de ciudadanos bolivianos

El alcalde Mauricio Soria, emplazó al canciller Teodoro Ribera, a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, y al intendente metropolitano Felipe Guevara por el traslado de 692 ciudadanos bolivianos desde la comuna de Providencia a Iquique. Esto, luego que este lunes se conociera que un total de 23 personas de dicha delegación dieron positivo con Covid-19.

La información fue confirmada durante esta jornada por la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien comentó que este domingo se detectó el primer caso. Luego, se realizó un testeo masivo que permitió detectar que otros 22 ciudadanos bolivianos albergados en Iquique también dieron positivo con coronavirus.

Al respecto, el alcalde de Iquique, quien advirtió sobre la situación cuando se realizó el traslado desde Providencia, indicó que llevará el caso a la Contraloría y que estudiará acciones legales contra quienes resulten responsables del ingreso de los 692 ciudadanos bolivianos a la región de Tarapacá.

El edil recordó que el jefe de la Defensa Nacional, el general Guillermo Paiva, decretó el sábado 11 de abril el cierre de la frontera de Tarapacá, por lo no podrían ingresar personas que no tuvieran contrato de trabajo o que no pudieran acreditar su residencia en la región.

Sin embargo, el canciller Ribera, junto al alcaldesa Matthei y el intendente Guevara realizaron gestiones que terminaron con el traslado de los ciudadanos bolivianos a la ciudad de Iquique, violando dichos decretos mencionados por el alcalde.