Alcalde de Santiago y protestas: “Yo creo que el país no resiste nuevas manifestaciones violentas”

Durante esta jornada, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, se refirió a las nuevas concentraciones que se han registrado en los últimos días en Plaza Baquedano.

El jefe comunal señaló que las manifestaciones no violentas son bienvenidas y parte de la democracia, y aseguró que el país no resiste nuevas protestas violentas. “La municipalidad ha hecho muchos esfuerzos en devolverle la ciudad a los vecinos. Hemos estado reponiendo semáforos (…) Hoy día estamos trabajando en el Museo Bellas Artes limpiándolo, hemos hecho veredas, basureros, contenedores, luminarias, las que habían quemado, y sobre todo con la crisis social, que se sumó la pandemia, yo creo que el país no resiste nuevas manifestaciones violentas”, indicó Alessandri.

“Las no violentas, con autorización de la Intendencia, son bienvenidas, son parte de la democracia. Pero yo creo que va a haber un repudio social, una condena social, porque van a seguir afectando la fuente laboral y la residencia de muchos vecinos”, manifestó el alcalde.

Cabe mencionar que en horas de este domingo, cerca de 50 personas se reunieron en Plaza Baquedano para protestar, lo que terminó con cinco detenidos por desórdenes públicos.