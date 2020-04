Servicio de Salud detectó nuevo brote de Covid-19 al interior de cité en la comuna de Estación Central

Una compleja situación se vivió durante la noche del pasado miércoles al interior de un cité en calle Obispo Manuel Umaña, en la comuna de Estación Central, luego de que personal del Servicio de Salud Metropolitana Central, junto a Carabineros, se hicieran presente en el lugar para realizar exámenes de Covid-19 a los residentes.

Tras los primeros resultados, la autoridad informó que al menos ocho personas dieron positivo en el test de un universo cercano a las 100 personas que residen en el lugar. Por su parte, personal de Carabineros dio cuenta de las dificultades que tuvieron para realizar el procedimiento, ante la negativa de los vecinos.

“Es una situación bastante compleja. No sabemos exactamente el número de personas (en el cité)… sobre 50 y cercano a 100, pero no sabemos cuántos son. Están en condiciones de hacinamiento, que no son adecuadas en términos sanitarios“, comentó Patricia Méndez del Campo, directora del Servicio de Salud Metropolitano Central.

Las complicaciones se debieron a que, en el lugar residen en su mayoría ciudadanos extranjeros, quienes no cuentan con la documentación requerida por las autoridades, lo que generó que muchos de ellos se negaran a abrir las puertas de sus hogares.

“Hay muchos migrantes sin las condiciones básicas para efectuar una cuarentena como corresponde, en las condiciones que se requiere para contener el contagio”, agregó Méndez sosteniendo que se realizaron solo 32 exámenes en un lugar donde viven 3 a 5 personas por cada habitación presente en el lugar.