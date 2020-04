Contraloría ofició a Carabineros por la compra de $500 millones en mascarillas para funcionarios

Este jueves, la Contraloría General de la República informó que envió un oficio a Carabineros para revisar el proceso de compra de mascarillas para sus funcionarios, cuyo monto ascendió a $500 millones. Esta operación generó controversia en medio de las denuncias por la falta de insumos médicos, en el contexto de la emergencia sanitaria por el Covid-19.

El organismo revisor también consultó acerca de qué medidas está tomando la institución respecto del uso de termómetros industriales.

Al respecto, el diputado y miembro de la Comisión de Constitución, Jorge Alessandri, dijo que hace algunos días le comunicó directamente al Gobierno acerca de la importancia de fijar los precios, sobre todo de insumos médicos como mascarillas para evitar especulaciones.

“Le pedí al Gobierno hace unos días que no solamente funcionarios de la salud, sino también Carabineros, contaran con elementos de protección como guantes de látex y mascarillas. Me imagino que la Contraloría está preguntando porque algo le extrañó, no sé si el método de compra, el precio, el proveedor”, señaló el parlamentario UDI.

Añadió que “Carabineros tiene capacidad de comprar muchas cosas, siempre se surte para su hospital y distintas cosas y por lo tanto los precios son de mercado. Ojalá se eviten las especulaciones que se han estado viendo en la prensa y por supuesto que la Contraloría se tiene que preguntar a quién le compró, cómo fue la licitación, cuándo fue la entrega y todo lo que le parezca competente preguntar”.

El Departamento de Comunicaciones de Carabineros justificó la compra de 133 mil mascarillas N95, argumentando que son insumos para proteger a 60 mil funcionarios de la institución que se encuentran realizando labores de fiscalización en las calles, dadas las medidas impuestas por la autoridad sanitaria.