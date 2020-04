Colegio Médico aseguró que carnet de alta anunciado por el Ministerio de Salud es insuficiente

Durante este jueves, el Ministerio de Salud comunicó nueva medida para quienes sean dados de alta por coronavirus Covid-19.

Dicho documento que otorgará la entidad sería para comprobar si la persona dejó de tener el virus. Ahora bien, el procedimiento no se realizaría a través de PCR, sino por medio de anticuerpos.

Debido a esto, el doctor Cristóbal Cuadrado, secretario técnico del Departamento de Políticas de Salud y Estudios de Colegio Médico, se refirió a la medida. “Parece ser que ellos solo quieren realizar solamente un test de anticuerpos, con lo cual no podríamos asegurarnos de que las personas estén libres de virus y, por ende, no puedan contagiar otras personas“, aclaró.

El profesional de la salud aseguró que con un test de anticuerpos por sí solo, no se puede comprobar que no esté infectado “por ende no se puede liberar de su cuarentena”.

De la misma manera, el doctor añadió que “los pacientes para poder ser dado como recuperados, tienen que asegurarse que no estén contagiados. Para eso, se tiene que hacer una prueba tipo PCR, que es la misma que se ocupa para diagnosticar“.

Por último, destacó que el uso de anticuerpos puede ser complementario al PCR “pero no reemplaza esta prueba que demuestre que no hay excreción viral al momento de ser declarado recuperado. La utilidad del test de anticuerpos podría dar indicios de que la persona afectada por coronavirus ha desarrollado inmunidad“.