Larraín criticó recurso ante el TC de Chile Vamos por indulto conmutativo: “Atrasarlo un mes nos parece delicado”

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, cuestionó al grupo de senadores de Chile Vamos que presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para declarar inconstitucional el proyecto de ley de indulto conmutativo.

Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno, pretende beneficiar a embarazadas, mujeres que viven con sus hijos y adultos mayores que estén cumpliendo condenas por delitos de baja peligrosidad, para que abandonen las cárceles y permanezcan bajo arresto domiciliario. Todo, con el fin de evitar contagios por coronavirus Covid-19 y que afecten a grupos de riesgo como los antes mencionados.

La medida excluye a condenados por crímenes de lesa humanidad, hecho que fue cuestionado por parlamentarios de Chile Vamos, quienes exigieron que se incluya, por ejemplo, a los presos de Punta Peuco. Por esta razón, el informe elaborado por la Comisión Mixta fue rechazado en la Cámara de Diputados, ya que no se cumplió con los 78 votos necesarios para su aprobación.

Leer también Política Proyecto de indulto conmutativo: senadores oficialistas piden que se declare inconstitucional por reos de Punta Peuco Nacional Congreso despachó proyecto de ley de indulto conmutativo ante emergencia por el coronavirus Nacional Senado aprobó proyecto de ley que concede indulto general conmutativo por el Covid-19

Debido a esto, la iniciativa no contemplará sanciones a quienes incumplan con este beneficio, ya que se rechazó un artículo que permitía el control de Gendarmería en los arrestos domiciliarios.

Sobre estas trabas en el proyecto y sin descartar un posible veto presidencial, Larraín señaló desde el Palacio de La Moneda que “la verdad es que me ha sorprendido esta situación. No ha habido en el proceso de debate de este proyecto de indulto un debate sobre la constitucionalidad“.

“Tiene dos efectos la presentación de este requerimiento: uno, que el trámite normal de un requerimiento es del orden de un mes, no menos, y atrasar un mes un indulto de esta naturaleza, en esta circunstancia, nos parece delicado“, agregó.

El titular de Justicia explicó que “si se aplicara y se acogiera lo que se ha planteado, por lo menos en lo que dice relación con los mayores de 75 años, para que no fuera restrictivo y se aplicara a todos sin exclusión de delitos, eso significaría que no sólo saldrían beneficiados por este indulto conmutativo personas que están hoy día condenadas por delitos de lesa humanidad, sino que también saldrían beneficiados por esto violadores, abusadores sexuales, parricidas, femicidas. En fin… personas que a nuestro juicio no deben salir por la gravedad de lo que han cometido”.

“Yo pienso que no han tenido toda la debida información para ver las consecuencias que tiene la interposición de este requerimiento y espero, ojalá, que lo retiren“, subrayó Larraín.

Consultado por presuntas faltas de acuerdo entre Ejecutivo y Legislativo en esta materia, el titular de la cartera y militante de la UDI sostuvo que “no hay falta de coordinación, hay un cambio de opinión de un integrante de la comisión mixta que primero votó favorablemente y luego lo rechazó en la Cámara“.

Finalmente, Larraín remarcó que el criterio será por delito y no por persona. “Ese criterio es el que se ha mantenido en otras legislaciones que hoy están vigentes. Es un criterio que está consagrado en nuestra legislación. No está pensado para excluir a un grupo de personas que está en un lugar determinado“, sentenció.