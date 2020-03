Zaldívar y dictamen de la DT: Debemos tener un instrumento no jurídico que permita mantener el sueldo de los trabajadores

En conversación con la Pauta B, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, reiteró la importancia de aprobar la ley que se tramita en el Congreso con respecto a la protección al empleo, y que busca disminuir el impacto en el mercado laboral de la situación sanitaria que se atraviesa, producto del coronavirus.

Recordemos que durante este jueves, la Dirección del Trabajo difundió un dictamen, en el que se señala que si los trabajadores no ingresan a sus trabajos o faenas por razones de fuerza mayor, el empleador no estaría obligado a pagar sus remuneraciones.

Ante el tema, Zaldívar expresó que “tenemos una situación, una realidad que es patente y que no podemos taparnos los ojos. Tenemos cientos de miles de trabajadores que no están pudiendo concurrir a su lugar de trabajo y que no pueden desarrollar sus funciones”.

Sin embargo, la ministra reconoció que, en casos de negocios, como por ejemplo una peluquería o un jardín infantil, en vista de que no están operando por la cuarentena, ese empleador “están en la imposibilidad de pagar ese ingreso“.

Ante esta situación, Zaldívar dijo que “debemos tener un instrumento que ya no es jurídico” y que permita mantener y proteger el sueldo de los trabajadores.

Con respecto a si el país podría seguir los pasos de otras naciones, en donde el Estado ha salido hacerse cargo con subvenciones para las empresas, la ministra comentó que por ello se apunta de momento al tema del seguro de cesantía.

“Es un fondo, afortunadamente muy visionario de gobiernos anteriores, que nos ha permitido tener cerca de US$ 9 mil millones para hacernos cargo y se le inyectarán US$ 2 mil más”, sostuvo, recordando que “partamos de la base que el seguro de cesantía, es un seguro que en su gran mayoría es pagado por el empleador”.