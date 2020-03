Empresa de transporte sureña suspenderá sus servicios hasta el 30 de abril

View this post on Instagram

COMUNICADO. Puerto Montt, viernes 27 de marzo de 2020. Debido a la situación que vive nuestro país y el mundo actualmente producto de la pandemia del COVID-19, anunciamos la suspensión temporal de nuestros servicios de transporte interurbano de pasajeros desde el lunes 30 de marzo al 30 de abril, evaluando día a día la situación. Cruz del Sur es una empresa sólida que lleva más de 60 años uniendo al sur de Chile y valora enormemente a su gente. Por lo que se ha tomado esta decisión en resguardo de la salud de sus trabajadores, pasajeros y clientes, así como mantener la fuente laboral de nuestros colaboradores, haciendo los esfuerzos que esto conlleva. Esperamos su comprensión y agradecemos su apoyo. Transportes Cruz del Sur Ltda.