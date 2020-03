Carlos Ruiz y el estallido de octubre: “Tiene que ver con los grados de incertidumbre que vive la gente”

El presidente de la Fundación Nodo XXI, Carlos Ruiz, conversó en La Prueba de ADN sobre su más reciente libro “Octubre Chileno. La irrupción de un nuevo pueblo“, señalando que en el estallido social “aparece este nuevo sujeto que se enfrenta por igual a la élite del Sí, y a la élite del No“.

Para el académico en las masivas movilizaciones sociales que abarcaron todo el país “no vimos banderas de los sindicatos, ni de los gremios, ni de los partidos”, lo que refleja que “el gran dilema de esta situación es que hay que refundar la política, pero la política no quiere ser refundada”.

“Esta es una explosión que tiene que ver con los grados de incertidumbre que vive la gente“, explicó. “Puedes caerte, y mucho”, y por eso “la idea del ‘no lo vimos venir‘ era demasiado ilusa. Habían marchas de No+AFP de un millón de personas, tuvimos el 2011. Todos esos ríos confluyeron, y eso hace que no haya un interlocutor válido”.

El sociólogo explica que “por un lado no solo no hay nuevas clases medias, sino que el giro neoliberal destruyó a la vieja clase media. Lo que se crea en el medio de la sociedad es una zona que arde, muy compleja“, y por eso cree que “no hay vuelta atrás. No hay cómo restituir ésto dentro de los marcos de la política de la transición”, ya que “esa vieja oferta de la izquierda, que todo se soluciona con más Estado, eso ya no le funciona a este individuo. A la misma vez que te pide Derechos Humanos universales, te pide mayor autonomía “.

El sociólogo terminó concluyendo que “el grado en que aquí se mercantiliza la vida cotidiana no tiene par. Lo tienes que explicar en todas partes porque no lo entienden”.