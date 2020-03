Diputado UDI llamó a no cambiarse de fondo en la AFP: “Lo único que harían es hacer la pérdida ahora y no recuperarla”

Durante este viernes, se detalló que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) han perdido alrededor de un 7% en utilidades de sus fondos.

Debido a esto, las opiniones en la esfera política fueron diversas. Por una parte, la Coordinadora No+AFP llamó a cambiarse a fondos menos riesgosos como el D o E, para así evitar perder grandes sumas de dinero en cotizaciones.

Por otra parte, desde la Unión Demócrata Independiente, el diputado Patricio Melero se refirió a la caída de rentabilidad. “Desgraciadamente los fondos de los chilenos también están siendo afectados por la caída de las tasas y bolsas e instrumentos que se ponen para generar rentabilidad en todo el mundo”, explicó.

Asimismo, el parlamentario recomendó no cambiarse de plan y “esperar que esta situación que sea transitoria pueda en la medida que el coronavirus vaya disminuyendo en el mundo, las tasas de interés se recuperen. No tomar decisiones precipitadas y no cambiarse de fondo, que lo único que harían es hacer la pérdida ahora y no recuperarla el día de mañana“.