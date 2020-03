Fondo A en sistema de AFP sufrió una caída en promedio del 6,76%

La pandemia por coronavirus Covid-19 ha afectado a todos los sectores de la sociedad, es el caso también de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que han tenido perdidas en todas sus divisiones.

En ese sentido, el fondo A ha perdido desde el jueves 12 un 6,76% en promedio. La AFP Modelo tuvo el peor descenso con un 6,93% en perdidas. El fondo B en tanto, cayó un 4,52% y el fondo C perdió un 1,72%.

Debido a esto, Luis Mesina, vocero de la Coordinadora No+AFP aconsejó cambiarse a los fondos de menor riesgo, ya que estas perdidas no se vuelven a recuperar. “La recomendación que le podemos dar a la gente, es que permanezca en los fondos más conservadores”, comentó.

Asimismo, el profesor reiteró que el sistema debe cambiar: “Queda de manifiesto que este sistema no puede seguir existiendo, no hay otra fórmula sino solo avanzar hacia un sistema de seguridad social, que garantice prestaciones definidas y que no exponga el ahorro previsional al comportamiento del mercado bursátil“.

Por otro lado, la diputada Gael Yeomans, presidenta de la comisión de trabajo señaló que es necesario reformar profundamente el sistema de pensiones. “Es urgente que el Gobieno se hace cargo para que los fondos no sigan cayendo, considerando que la reforma (45 días sin ser tramitada) no toca este tema, y no pueden seguir siendo los adultos mayores, los que paguen los platos rotos”, aseguró Yeomans.