Pulso Ciudadano: 57% se mostró en desacuerdo con suspender el plebiscito por coronavirus

La encuesta Pulso Ciudadano de Activa abordó el tema de la votación en el plebiscito de abril próximo, pero tomando en cuenta el contexto en torno a la propagación del coronavirus Covid-19 en el mundo.

En ese sentido, el 57% se declaró muy en desacuerdo/desacuerdo con suspender el proceso durante el próximo mes, producto de la enfermedad. En tanto, solo el 26,6% se mostró muy de acuerdo/de acuerdo con la medida.

La consulta en específico señaló que “considerando el contexto actual del Coronavirus y para evitar contagios masivos, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted en que el Gobierno postergue, para otra fecha, el plebiscito para decir una nueva Constitución del 26 de abril 2020?”.

Por otro lado, el 65,3% de los encuestados votará que aprueba cambiar la Carta Magna, mientras que un 14,4% se decantará por el rechazo. En tanto, un 8,8 declaró que no irá a votar ese día y un 11,5% no sabe o no responde.