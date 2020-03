Matthei confirmó el cierre del Costanera Center y solo funcionarán farmacias y supermercados

Durante esta jornada, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, reafirmó lo anunciado el pasado martes sobre el cierre del Costanera Center.

En una entrevista para 24 Horas, la autoridad municipal confirmó su decisión y aseguró el funcionamiento de farmacias y supermercados. “Hoy día no va a funcionar (el Costanera Center). Van a funcionar solo farmacias y supermercados. La verdad que aquí hay dos teorías: hay personas que dicen que efectivamente sólo el Presidente de la República y el director del Instituto de Salud Pública (ISP) tienen facultad para cerrar. Sin embargo, nuestra dirección jurídica tiene otra opinión, y es una opinión fundada, maciza, y esto lo conversamos ayer en el concejo municipal, y todos, por unanimidad, estuvieron de acuerdo de cambiar nuestra ordenanza y darle facultades transitorias a la alcaldía, para que pueda restringir horarios o incluso cerrar”, señaló.

“Yo, por lo tanto, estaba frente a dos opiniones jurídicas distintas, una que es la que mantiene el Gobierno, otra es la que mantiene nuestra dirección jurídica y yo opté naturalmente por aquella que, a mi juicio, mejor protege la salud de las personas, pero es un tema que todavía está abierto, es posible que alguien ponga un recurso de protección, no tengo ningún problema que lo hagan y que este tema finalmente lo zanje la corte suprema”, prosiguió la alcaldesa.

También tuvo palabras para el titular de la cartera de Economía, luego de que el ministro señalara que los municipios no tienen la facultad para cerrar locales comerciales. “A mi me consta que el ministro de Economía está conversando y está tratando de aunar esfuerzos, eso me consta, de tal manera que no es que no esté inactivo, es posible que en las comunas nosotros tengamos un contacto un poco más cercano”, indicó.

Finalmente se refirió al acaparamiento de productos y el alza de los precios, afirmando que “son unos delincuentes, las personas que se aprovechan son unos delincuentes, debieran ir a la cárcel, estos es inaceptable, el desgraciado que está tratando de hacer plata a costa de la salud de los terceros debiera ir a la cárcel, esto debiera ser legislado en 24 horas en el Congreso, eso es inaceptable los que acaparan”.