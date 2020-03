Registro Civil aplicó medidas preventivas para la atención de público

Durante la jornada de este martes, el Registro Civil (a través de la iniciativa del Ministerio de Justicia), inició su campaña de prevención al contagio de coronavirus Covid-19, denominado “Justicia te cuida”.

Entre las precauciones que se están aplicando se encuentran: el uso de mascarillas en funcionarios públicos, dispensadores de alcohol gel en los recintos, ingreso parcializado a las oficinas y también la no emisión de documentos a menores.

Asimismo, se hizo un llamado a quienes deban hacer trámites puedan realizarlos de manera online para evitar el flujo de personas.

De esta manera, ADN consultó a usuarios que llegaron a oficinas del Registro Civil, sobre las medidas impuestas. “No pude sacar pasaporte por la contingencia, debemos evitar sacar a los menores por el coronavirus. No hay fecha, sumo que tendremos que esperar al menos un mes”, comentó una persona que realizó trámites durante esta jornada.

Por otro lado, también se comentó sobre la baja asistencia de público y el uso de desinfectantes para evitar el contagio de gérmenes, “La gente no sé si no se atreve. Me desinfecté las manos, hay que hacerlo ¿no es cierto?“, comentó un usuario.

Estas medidas se aplicarán también a otras dependencias e instituciones de Justicia que atiendan público.

En cuanto a los trámites para renovación de cédulas de identidad, el Ministerio bajo decreto otorgará la prórroga de un año para identificaciones nacionales y extranjeras. Por último, el Registro Civil utilizará un móvil para renovar en residencias documentos a adultos mayores.