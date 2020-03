Conoce los municipios y universidades que han suspendido sus actividades académicas por coronavirus

Luego de que el Gobierno anunciara el inicio de la Fase 3 para la prevención del coronavirus Covid-19 en nuestro país, distintos establecimientos educacionales y municipios han determinado suspender sus actividades.

La comuna de Quilicura, a través de su cuenta de Twitter, informó la suspensión de las clases en jardines infantiles, escuelas y liceos municipales desde este lunes 16 de marzo. El término de esta medida será informada mediante los canales oficiales del municipio.

En La Florida, el alcalde Rodolfo Carter también optó por suspender las clases en la comuna por quince días a partir de este lunes 16.

Atendido el inicio de la fase 3 del COV19, a fin de prevenir la propagación de esta epidemia, y en el uso de mis facultades, he instruido se suspendan las clases a partir del lunes, inicialmente por el término de 15 días. Rogamos la colaboración y comprensión de todos y todas.

Rodrigo Delgado, alcalde de Estación Central, comunicó durante este domingo que suspenderá las clases en los establecimientos municipales y llamó a los colegios subvencionados a que evaluarán optar por esta misma medida.

He decidido suspender las clases para colegios municipales de Estación Central. Hago un llamado a los colegios subvencionados de la comuna para evaluar la suspensión, durante la mañana explicaré los alcances de la medida y alternativas para familias que no tengan alternativas

En Las Condes también informaron de la suspensión de las clases señalando que informarán el método de las clases online y el tema de la alimentación.

1) se suspenden las clases en los colegios municipales de las condes desde mañana lunes. Instamos a los colegios particulares a hacer lo mismo. Ya avisaremos como serán las clases on line y tema alimentación. Pedimos a los niños q se queden en las casas.

Mientras que en Providencia, Evelyn Matthei anunció que las clases no se reanudarán, de momento, hasta el 15 de abril, manifestando que estas se realizarán de forma online.

Con el equipo de la CDS decidimos no abrir nuestros colegios y realizar clases on line hasta el 15 de abril. Trabajaremos en @Muni_provi para que nuestros pequeños y jóvenes no pierdan sus materias y puedan estudiar desde sus casas sin arriesgarlos a un contagio del #COVIDー19 pic.twitter.com/PFom3LNyGQ

— Evelyn Matthei (@evelynmatthei) March 15, 2020