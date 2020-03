Carreras clandestinas se tomaron la Costanera Norte en la comuna de Vitacura

View this post on Instagram

Demonios que noche😂 tremendo lo de costanera🔥 respecto al portal hoy hicimos todo lo posible pero Lamentablemente por el tremendo nivel de convocatoria que tenemos hoy en día, tanto los malls como carabineros están esperándolas, cerraron las puertas del mall, filtraban que autos pasaban, negando el acceso solamente a los deportivos en un principio y luego impidiendo el acceso a cualquiera contra toda norma pero en fin… Como club nos da exactamente lo mismo las amenazas baratas de parte de estos centros comerciales pero si nos importa que todos ustedes la pasen como deben🔥💥 Es por esto que el próximo será en un recinto privado ( pero la proxima publica no tendrán la cantidad de personal en todo Santiago para detenernos🤣) como el pasado en Isla de Maipo. En Mayo volvemos con un evento con todo para sacar las ganas que quedaron. Muchas gracias de todas formas a todos por su gran compromiso con el club y speed demons queda para rato😈🔥🔥 nuestras juntas privadas semanales seguiran tal cual y en los eventos se vendra un nuevo nivel☄️✨ Buenas noches demonios, nos alegramos por los que igual lograron un buen rato en costanera😂😈💥