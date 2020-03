Javiera Blanco: “Nunca he recibido gastos reservados”

La exsubsecretaria de Carabineros y exministra de Justicia Javiera Blanco se refirió a la acción judicial que interpuso el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en su contra, asegurando que “seguiré colaborando con la justicia para llegar a la verdad”.

“En los procesos en que he sido citada, y eso es de público conocimiento, he contribuido con todos los antecedentes, datos y documentos que se me ha solicitado, incluso más allá de lo requerido”, expresó.

El CDE se querelló contra su exconsejera y tres exgenerales directores de Carabineros –Bruno Villalobos, Gustavo González Jure y Eduardo Gordon– acusándolos del delito de malversación de caudales públicos en el marco del megafraude al interior de la institución que ya lleva 28 mil millones de pesos.

“Tal como lo he señalado anteriormente nunca he recibido gastos reservados y así lo he hecho saber en la causa“, señaló respecto a la denuncia que la apunta a recibir pagos improcedentes entre 2006 y 2010: “Y en este caso en particular, quiero destacar que haber presentado mi renuncia al CDE en su momento, precisamente fue en la línea de la transparencia para que el organismo pudiera ejercer todas las acciones que estime necesarias”.