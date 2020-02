Fake news y campañas políticas: Facebook y su rol antes del plebiscito

Las redes sociales son claves tanto para organizar como para entender los movimientos ciudadanos, como el que está viviendo Chile desde el pasado 18 de octubre. También han sido determinantes en procesos electorales como el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos o el Brexit en Inglaterra. Incluso, representantes de Facebook acaban de estar en Chile coordinándose con el Servel con miras al próximo plebiscito constituyente, tema que fue revisado en Ciudadano ADN por el periodista Manuel Palominos.

Una alianza entre la red social y el organismo electoral que permitirá que Facebook entregue opciones como identificar locales de votación, además de transparentar qué contenidos son pagados como propaganda política. Por eso, también los ejecutivos de la red se reunieron con partidos políticos establecidos, como UDI, RN, DC, PS, el Partido Comunista y Revolución Democrática.

Los partidos políticos, contó Palominos, deberán cumplir con un estricto protocolo antes de pagar publicidad en Facebook, que van desde confirmación de identidad y entrega de documentos relativos, hasta creación de cuentas de carácter publicitario. Las publicaciones vendrán acompañadas de una etiqueta “pagada por” que las distinguirá claramente del resto de los posteos, y que incluso permitirá acceder a información sobre los valores que pagaron. También habrá una “biblioteca de anuncios” donde éstos serán guardados por 7 años.

Marcos Tourinho, gerente de Políticas Públicas y Elecciones de Facebook, manifestó en su paso por Chile que la red social busca apoyar “un plebiscito que sea justo y limpio”, aunque aclaró que “las autoridades son los que tienen que velar por lo legal”. Para estos efectos, Facebook compara el plebiscito chileno con el que vivió Irlanda en 2018 en relación al aborto.

La red social ha sido duramente cuestionada en el mundo por su difusión de fake news, que pretenden abiertamente viciar procesos políticos. Por eso, hoy cuentan con una empresa externa a cargo del fact checking.

Sin embargo, Julieta Shama, gerenta de alianzas estratégicas con medios de Facebook, aclaró que las fake news no se borran de la plataforma, porque “lo que puede ser verdadero para uno puede no serlo para otros”. Según la encargada, “es una responsabilidad nuestra buscar el equilibrio entre libertad de expresión y una experiencia auténtica en la plataforma”. Sin embargo, Palominos comentó que la red procurará informarle a la gente sobre una noticia dudosa, incluso diciendo quién subió esa información.

Como es sabido, WhatsApp es propiedad de Facebook, y si bien no es una red social sino un servicio de mensajería, también forma parte de las preocupaciones de la empresa. Por eso, allí no están permitidas las campañas políticas, y se están tomando medidas como suspender a usuarios que envíen mensajes masivos en apoyo a candidatos o políticos de cualquier tipo. “Lo que se busca es una relación de confianza”, comentó el periodista, agregando que el rol de los usuarios es “vital para denunciar a un partido o incluso un político en particular” que caiga en estas prácticas, ya que el control por parte de la red “es complejo porque los mensajes son encriptados”.

Pablo Bello, chileno a cargo de políticas públicas de WhatsApp para Latinoamérica, puntualizó que la aplicación “no está diseñada para campañas políticas, porque no puedes mandarle mensajes a personas que no conoces”. Por la misma razón, más de 2 millones de cuentas se suspenden todos los meses a nivel mundial.

El tema recién está formando parte de la agenda del Gobierno. La ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, acaba de emplazar al Parlamento a “debatir si las redes necesitan o no una regulación”, aunque “ad portas del plebiscito no parece que podamos alcanzar a hacerlo”. Y frente a las acusaciones de “intervención extranjera” hechas por las autoridades al inicio del estallido social, Marcos Tourinho aclaró que “cada vez que identificamos una red de coordinación extranjera, siempre lo hacemos público. Y en Chile no hicimos nada público”.