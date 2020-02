Seremi de Salud reforzará medidas en aeropuertos por coronavirus

La Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Rosa Oyarce, informó sobre los protocolos a realizarse en el aeropuerto debido al coronavirus.

Desde este lunes se tomará la temperatura a todo pasajero que provenga desde China debido a que los pasajeros no estaban respondiendo el cuestionario con datos reales. “Efectivamente las encuestas se revisan y se hace contacto posterior, pero en algunas encuestas no entregan los datos reales. No indican si efectivamente van a estar en un hotel o en otro”, manifestó.

“Eso es lo que queremos, que esta encuesta sea lo más fidedigna posible, y apelamos también a la responsabilidad de los viajeros“, señaló la autoridad.

También se refirió a la joven oriunda de Hualpén que estuvo viviendo en China, Vanessa García, quien durante este martes llegará a Santiago. Oyarce aseguró que no han descartado hacer un aislamiento total en su casa por, al menos, 14 días.

Recordemos que hasta este lunes la Comisión Nacional de Sanidad de China informó que, al menos, 1.770 personas han muerto por el coronavirus COVID-19, y ya se han diagnosticado 70.548 casos de contagio.