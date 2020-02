Hermano de Álex Núñez exigió aclarar agresión de Carabineros tras declaración de subteniente

“Al interior existe una actitud concertada entre algunos de sus integrantes para tratar de ocultar las circunstancias en que Álex Núñez fue brutalmente golpeado“.

Esa fue la declaración que entregó un subteniente y que quedó plasmada en la querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) por la muerte de este hombre de 39 tras la golpiza que sufrió en las cercanías de la estación Del Sol, en Maipú.

El funcionario policial además señala que se puede presumir fundada participación de uniformados en esta agresión. Por esta razón, el hermano de Álex Núñez, José Zamorano, exigió a la justicia que dé con los responsables del hecho, junto con criticar el actuar de Carabineros hasta ahora.

“No fueron uno, fueron varios y ellos sabes quiénes son. El oficial que dirigió sabe quiénes son. Ellos están encubriendo un asesinato, no es algo simple, no es un robo. Ellos saben que eso les cuesta cárcel, están tratando de encubrir. No está ayudando el mismo oficial que los mandó, los está cuidando”, afirmó Zamorano.

Esta es la primera querella de violencia policial con resultado de muerte presentada por el CDE, que ha ingresado otras tres acciones legales contra agentes del Estado.