Corte de Apelaciones declara inadmisible recurso de protección de la ANFP por contratos con casas de apuestas online

La ANFP sufrió un duro revés judicial este miércoles, luego que la Corte de Apelaciones desestimó el recurso de protección que el ente rector del balompié nacional planteó ante el oficio de la subsecretaría de Justicia que la instaba a finalizar sus contratos con casas de apuestas online.

“Se desprende que su contenido excede las materias que pueden ser objeto del mismo atendida su naturaleza cautelar, puesto que la solicitud que se realiza abarca aspectos que demuestran que el objeto de la recurrente es impugnar la aplicación de una norma legal, y en especial, atendido lo resuelto recientemente por la Corte Suprema“, se lee en el fallo, aludiendo también a la declaración de dichas empresas como ilegales en el país.

Así las cosas, producto de esta situación y considerando los plazos emitidos por la subsecretaría de Justicia, en Quilin 5635 tendría plazo hasta el 10 de octubre para poner punto final al vínculo legal con Betsson, parte de las casas de apuestas online cuyo funcionamiento está cuestionado a nivel jurídico. Todo considerando que aquella empresa es la que tiene el contrato que le da el nombre al Campeonato Nacional 2023.

Sin embargo, según información de ADN Deportes, en la ANFP ya dispondrán apelar a la determinación de la Corte de Apelaciones ante la Corte Suprema, buscando cautelar el acuerdo que le permite obtener ingresos en sus alicaídas arcas.

Aquella situación fue refrendada por el ente rector del fútbol chileno a través de un comunicado, justificando su determinación en que “en este recurso de protección no se discute, por lo tanto, la legalidad o ilegalidad de los contratos de apuestas en línea, asunto fundamental que a juicio de esta ANFP no se refleja adecuadamente en la reciente resolución de la Corte. La ANFP no ha sido emplazada ni ha sido parte de ningún juicio ni recurso en que esta discusión se haya producido”.