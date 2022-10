Sindicato de trabajadores de la UC anuncia preacuerdo con Cruzados para finalizar la huelga este jueves

En la jornada que se cumplen 9 días desde el inicio de la huelga de los trabajadores de la UC, este jueves hay novedades definitivas en torno a las demandas de quienes han paralizado sus actividades en San Carlos de Apoquindo.

Según información de ADN Deportes, tanto Cruzados como los representantes del movimiento sindical han podido acercar sus requerimientos durante las últimas horas y, a falta de afinar los últimos detalles, hay un acuerdo casi cerrado para poner fin a la paralización.

Dicha información ha sido ratificada por los mismos trabajadores. “A las 2 de la madrugada logramos un preacuerdo con Cruzados tras nuestra insistencia hacia el club por una reunión”, explicaron en el sindicato a través de sus redes sociales.

Aproximadamente a las 2 am, logramos un preacuerdo con @Cruzados, tras nuestra insistencia hacia al club por una reunión. Tendremos más información a medio día. pic.twitter.com/vacZcx8naV — Sindicato Cruzados (@SindicaCruzados) October 6, 2022

Todo mientras integrantes del fútbol formativo y del plantel femenino de la UC se han acercado a los trabajadores que han sostenido la huelga a las afueras de San Carlos de Apoquindo, cuestión que han destacado desde el mismo sindicato, además del apoyo de referentes históricos del club.

En cambio, el primer equipo masculino ha mantenido distancia del conflicto, como evidenció el central Branco Ampuero en conversación con Los Tenores. “Esperamos que se solucione lo más pronto posible, no tengo mayores antecedentes. Ojalá siga siendo Católica un ejemplo en el fútbol. No hemos tenido ningún tipo de conversación al respecto con “Tati” (Buljubasich) o Juan (Tagle). No tengo duda que se va a solucionar”, sostuvo el ex Deportes Antofagasta.