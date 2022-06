Árbitro es agredido por jugadores en partido de fútbol amateur en Monte Patria

Un nuevo hecho de violencia marca el desarrollo del fútbol amateur regional y que este fin de semana tuvo a la localidad de Monte Patria, en el marco del torneo ANFUR de Rio Hualtume, problema que se suma a lo ocurrido a comienzos de mes en Putaendo.

En el duelo entre Racing El Palqui y Estrella de Oro Los Tapia, el desorden se tomó la cancha cuando el juez del encuentro, Fernando Díaz, expulsó a uno de los jugadores de Racing tras recibir insultos al haber cobrado un offside.

La situación no fue tomada de la mejor manera por el plantel de Racing El Palqui, quienes agredieron deliberadamente al juez del encuentro en Monte Patria y tuvo que ser escoltado por Carabineros para abandonar el recinto deportivo.

“Vino por atrás un jugador y me agrede, después me agrede otro más por atrás. Después otros dos más que estaban en la banca, por lo menos fueron cuatro los jugadores que me agredieron, y a eso hay que sumarle las amenazas de algunos dirigentes. Gracias a Dios no me quebraron la nariz, porque alcancé a poner la mano”, aseguró Fernando Díaz en diálogo con el sitio El Ovallino.

Las consecuencias de la agresión al árbitro en Monte Patria

El juez interpuso la denuncia respectiva ante la justicia local tras constatar lesiones en el consultorio de Chañaral Alto, donde le diagnosticaron contusiones en el dorso de su mano izquierda y escoriación cara posterior del muslo derecho.

Tras enterarse de esta situación, en la Municipalidad de Monte Patria decidieron suspender la autorización para que el campeonato ANFUR del Río Huatulame se desarrolle en el estadio donde se produjeron los hechos, dado que el recinto es de administración municipal.

“Esperamos en los próximos días reunirnos con dirigentes del fútbol, para conocer qué medidas adoptarán y abordar de manera conjunta las estrategias que sean necesarias para condenar y eliminar este tipo de acciones dentro de un recinto deportivo”, comentó a El Ovallino el alcalde de la ciudad, Cristian Herrera.