Christiane Endler: “Haber ganado el premio a la mejor arquera del mundo no cambia en nada mi manera de ser”

En la previa al duelo de este martes contra Venezuela, la arquera y capitana de La Roja Femenina, Christiane Endler, valoró el respaldo que han tenido en los últimos partidos amistosos jugados en el país y la importancia que tiene ella en su rol para las nuevas generaciones.

“Es importante que las niñas tengan referentes y vean que los sueños se pueden cumplir, representar a la selección y dedicarse 100% a ser futbolistas. Es una inspiración para ellas y eso es lo que más te llena como persona, saber que estás ayudando a otras niñas a que persigan sus sueños y sean lo que quieran ser, que tengan esa guía que no tuvimos cuando eramos niñas“, expresó en diálogo con Canal 13.

La ganadora del premio The Best a la mejor portera del mundo no “se marea” pese a la condecoración y asegura que aún tiene metas por cumplir. “Eso no cambia en nada mi manera de ser. Sigo con las mismas ambiciones, las mismas ganas de seguir jugando y entrenando. En mi persona como futbolista no cambia mucho”, explicó Christiane Endler.

El rol social y en cancha de Endler

Durante la entrevista con Canal 13, comentó el hecho de haberse casado fuera del país con su pareja, Sofía Orozco. En su minuto lamentó que aquella unión no tuviera validez legal en Chile, pero con la institución del matrimonio igualitario en el país se entusiasma con la idea de repetir el ceremonial en tierras nacionales.

“Saber que todos tenemos más derechos y deberes como iguales, que todos podemos sentirnos incluidos es importante. Es bueno que haya cambiado después de la batalla que dieron otras personas, no sé si mi situación habrá servido tampoco. Si ayudó, feliz, me gustaría poder hacerlo acá. Se dio asi, lo decidimos estando en Europa y tampoco podíamos venir, aunque para entonces no estaba para hacerlo de esa forma“, comentó la capitana de La Roja Femenina, que explicó su felicidad desde el momento en que decidió hacer carrera deportiva como arquera.

“Aprendí a jugar fútbol al arco, pero a la selección llegué a la delantera. Marcos Cornez me ayudó a cambiar de posición y ahí entendí cómo se trabaja, lo distinto al resto que es y me encantó desde el principio, además del rol innato de liderazgo que hay que tener en el puesto. Fue un cambio súper positivo”, cerró la futbolista de 30 años.