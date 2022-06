Carlos Chandía: “Esperaba que Javier Castrilli se hubiera sacudido del estigma del sheriff”

El ex árbitro FIFA y hoy alcalde de Coihueco, Carlos Chandía, expresó un profundo análisis en torno a la crisis del referato nacional y la salida del jefe de la Comisión Arbitral de la ANFP, Javier Castrilli.

Al respecto, cuestionó la designación del argentino en el cargo. “Puedo tener mucha admiración y respeto, pero no sé cómo llegó Javier Castrilli a Chile. Capaz que haya llegado cuando estuve grogui, planchado. No sé lo que ocurrió con los arbitrajes, tampoco. Es un tema de análisis profundo. No quiero nombrar a ninguno de los instructores que hubo, pero no sé cómo, habiendo gente preparada, no están trabajando en el fútbol“, aseguró en diálogo con diario La Tercera.

Además, Carlos Chandía planteó que Javier Castrilli pudo haber llegado con otro tipo de actitud hacia el referato chileno. “Esperaba que se hubiese dedicado a conocer más a los árbitros, que se hubiera sacudido del estigma del sheriff, que hubiese sido más humano con la gente, que conociera más“, sostuvo, junto con cuestionar el acuerdo al que llegaron algunos jueces para concertar la salida del trasandino.

!No sé a quién le dieron poder los árbitros. Nosotros nunca nos juntamos para empoderar a alguien ni menos para sacar a alguien de la Comisión Arbitral. O dirigíamos bien o nos castigaban. O no entrenábamos y no dirigíamos. Esas eran las reglas, conocidas. Pero nunca hicimos algo así. A nadie se le habría ocurrido”, zanjó.

Carlos Chandía y su estado de salud

En julio del año pasado, su vida corrió serio riesgo luego de sufrir un grave accidente automovilístico en la ruta a Chillán. Luego de ocho meses de recuperación física, en marzo pudo retomar sus actividades como alcalde de Coihueco.

“Quizás este momento me enseñó a dedicarle más tiempo a mi familia, a no andar siempre a la carrera, apurado, tratando de cumplir en todos lados. Andaba muy acelerado en todos lados y esto fue un ‘parelé’, una señal muy fuerte. Eso puedo sacar en conclusión, como enseñanza“, puntualizó junto con explicar cómo ha cambiado su gestión edilicia tras el accidente.

“Yo puedo tener toda la voluntad de llegar temprano a mi casa, de estar más tiempo con mi familia, pero hay cosas que se van de las manos. Uno no puede sacar un vecino de la oficina porque quiera irse para la casa. Eso sí, estoy tratando de ser prudente en las horas de atención. Hoy atiendo lo urgente, lo necesario y después voy viendo qué más alcanzo a hacer“, planteó.