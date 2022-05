¡Mordió el Pitbull! Gary Medel responde a Patricio Navia: “¿Millonario? Se dice trabajador”

Desde que Gary Medel anunció que vivirá en España luego del retiro y dio sus razones, diferentes personalidades han aprovechado sus dichos para realizar criticas al modelo chileno y también al mismo futbolista.

En la entrevista con LUN, el futbolista del Bologna F.C cuestionó especialmente la atención en salud en Chile y ejemplificó con el caso de su mamá, quien tiene diabetes y solo puede ser atendida de manera particular.

“Por suerte yo tengo los recursos para que ella se atienda bien, pero yo me pregunto: ¿Cómo lo hace la gente que no? Mire, yo gasté 17 millones de pesos por dos veces que mi mamá estuvo internada. Está claro que la buena atención de salud no está garantizada en Chile“, sostuvo Gary Medel.

Para el Pitbull, España le ofrece seguridad y una calidad en los servicios básicos que no ve en su tierra natal. “La seguridad es un tema, aunque igual siempre hay que estar pendiente de eso. Y otra cosa que me importa mucho es que mi familia tenga garantizada la salud y la educación. Uno se llega a sorprender con lo que se vive en Chile”, expuso el integrante de la Generación Dorada.

La crítica de Navia y la posterior replica de Medel

Declaraciones que fueron tomadas de diferentes maneras por los internautas chilenos. Y la respuesta más polémica fue por lejos de la del cientista político Patricio Navia, quien incluso recibió la replica de Gary.

“Todavía no sabe que tiene que le va a tocar pagar impuestos en España. Cree que para millonarios como él, todo es gratis“, escribió el politólogo en Twitter.

Tweet que rápidamente generó ronchas en varios usuarios de la red social del pajarito. Y que por sobre todo molestó a Gary Medel, quien no dudó en contestarle. “Claro, viví 3 años en el país sin pagar impuestos, ¿no? Te fuiste para otro lado, no hice referencia alguna sobre los pagos de impuestos de ningún país. Solo hablé de la calidad de vida de ambos“, partió mordiendo el Pitbull.

Posteriormente, el mediocampista defensivo se refirió a la cantidad de reacciones que tuvo el tweet del cientista política. “Y que 475.000 lean tus estupideces…“, comentó para luego poner un emoticón de una persona echándose su mano en el rostro.

“¿Millonario? Se dice trabajador“, finalmente remató Gary Medel.