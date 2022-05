Todavía Gary Medel no tiene clara la fecha en la que colgará los botines, pero sí está seguro de que no volverá a vivir en Chile luego del fútbol. Tiene dos casas en España, una en Madrid y otra en Marbella, y es en esas residencias donde planea vivir sus días después de su retiro.

Una decisión que el futbolista del Bologna tomó junto a su esposa, Cristina Morales. Luego de varias conversaciones, con la periodista española concluyeron que el mejor lugar para asentarse es el país europeo que Medel conoció anteriormente durante su paso en el Sevilla.

Resolución ante la que asegura que no echará de menos la tierra que lo vio nacer. “Estoy hace 14 años fuera de Chile y ya estoy acostumbrado. Quizás cuando partí, soltero en ese tiempo, pensé que volvería. (…) Mis padres y mis hijos siempre han viajado donde yo he estado y seguirá siendo igual“, afirmó el seleccionado nacional a Las Últimas Noticias.

De España le gustan muchas cosas, cuenta Medel. Asevera que se vive bien y que le encanta su comida, destacando de la alimentación hispana la paella y las tortillas, siendo sus favoritas las que cocinan su esposa y su suegra.

Lo que busca Gary Medel: seguridad, salud y educación

Sin embargo, temas como la seguridad y los servicios básicos son los motivos que realmente lo alejan de Chile y le hacen amar más la vida en el país europeo. “Otra cosa que me importa mucho es mi familia tenga garantizada la salud y la educación“, expresó el “Pitbull”.

“Uno se llega a sorprender con lo que se vive en Chile“, dijo el deportista que creció en la población La Palmilla, en la comuna de Conchalí.

Gary Medel ejemplificó lo difícil que es vivir en Chile con el caso de su mamá, la que por tener diabetes no tiene previsión y tiene que hacer todo de forma particular.

“Por suerte yo tengo los recursos para que ella se atienda bien, pero yo me pregunto: ¿Cómo lo hace la gente que no? Mire, yo gasté 17 millones de pesos por dos veces que mi mamá estuvo internada. Está claro que la buena atención de salud no está garantizada en Chile“, declaró el futbolista de la Generación Dorada.