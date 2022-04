Palestino sumó a Rodrigo Delgado y Sabas Chahuán como nuevos directores del club

Este jueves, Palestino oficializó el ingreso de dos nuevos integrantes a su directorio. Y no se trata de dos personas cualquiera, sino de Rodrigo Delgado y Sabas Chahuán, reconocidos hinchas del cuadro árabe.

Tras la Junta Ordinaria de Accionistas del club, desarrollada en el Club Palestino de Las Condes, el ex Ministro del Interior y el ex Fiscal Nacional asumieron sus cargos al interior de la orgánica. A eso se suma la reincorporación a la directiva por parte del ex mandamás del club, Fernando Aguad.

Rodrigo Delgado y Sabas Chahuán han expresado públicamente sus raíces árabes y, con ello, han sido permanentes visitantes del estadio Municipal de La Cisterna. Ahora dan un paso más en su vínculo con el club y ahora tendrán responsabilidades directivas.

Los cambios en la directiva de Palestino

“El compromiso del actual directorio continúa siendo el trabajar de forma integral, comprometidos con el desarrollo profesional del club y de los diferentes planteles que lo compone”, aseguraron en el elenco tetracolor mediante un comunicado.

“Le damos una cordial bienvenida a Rodrigo Delgado y Sabas Chahuán, hinchas históricos del club, de quienes no dudamos serán un real aporte“, plantearon desde La Cisterna por parte del directorio que comanda Jorge Uauy, quien ha sido apuntado desde hace algunas semanas como candidato a la presidencia de la ANFP.