Arqueros en desgracia: ahora fue Zacarías López el que sufrió con la delincuencia: “Me robaron la camioneta”

El portero de Deportes La Serena y seleccionado nacional, Zacarías López, denunció el haber sido víctima de la delincuencia durante las últimas horas en la Cuarta Región.

A través de sus historias de Instagram, el arquero publicó una imagen de su vehículo, el cual fue sustraído por desconocidos. “Me robaron la camioneta. Cualquier cosa me avisan”, escribió el jugador de 23 años, buscando señales del auto.

Todo indica que ni Zacarías López ni su familia sufrieron daños personales producto de la acción de los delincuentes en La Serena.

Zacarías López no es el único portero que sufre con la delincuencia

En la última semana, los robos han sido noticia frecuente en temas relacionados con el fútbol. A lo del arquero serenense hay que sumar la experiencia vivida por su colega de Curicó Unido, Fabián Cerda.

El pasado lunes por la noche, mediante sus redes sociales, mostró cómo pudo pillar a un ladrón cuando se metió a su casa a robar, tras lo cual lo retuvo en el piso y causándole heridas hasta que llegó Carabineros.

“Gracias a todos los que me mandaron mensajes, por sus muestras de cariño y apoyo por lo sucedido. Gracias a Dios no se llevó nada, pero daño causado no se repara con nada. Solo quiero llorar”, escribió Fabián Cerda, que a la semana después fue titular en la goleada 4-0 ante Huachipato.

En el caso de Zacarías López, la mala noticia se da en pleno trabajo de entrenamiento para él de cara al duelo del domingo ante Colo Colo por la segunda fecha del Torneo Nacional 2022.