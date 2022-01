Zederick Vega, abandonado y amenazado tras estar involucrado en el descenso de San Marcos: “Me sentí desprotegido”

Zederick Vega, jugador de 21 años, no pudo continuar con su carrera de manera normal en San Marcos durante el 2021, puesto que fue mal inscrito por el club, error garrafal denunciado por terceros y que terminó con el cuadro de Arica descendido a la Segunda División tras ser sancionado con resta de 23 puntos.

Ahora, el elenco ariqueño se apega al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para apelar ante la sentencia y evitar perder la categoría en la Primera B, sin embargo, el futbolista involucrado acusó “abandono” y “amenazas” luego de no recibir apoyo por parte del conjunto nortino.

“En ningún momento salió alguien del club a decirme algo o a respaldarme. O que al menos publicaran un comunicado, donde dijeran que yo no tenía nada que ver (…) Había gente que pensaba que yo tenía la culpa. Algunos me escribían que cómo yo no me daba cuenta que estaba mal inscrito o que fui para cagarme al club”, confesó Vega en diálogo con AS Chile.

El joven delantero aseguró que tras la denuncia contra San Marcos “me sentí desprotegido. Mis compañeros me respaldaron más que los dirigentes, quienes se habían mandando la ’embarrada’. Hasta el día de hoy nadie ha salido a ofrecerme disculpas o algo”.

Además, el ariete reveló que recibió amenazas por parte de algunos fanáticos ariqueños. “Me escribían hinchas de Arica. Reconozco que algunos me apoyaban, pero un 30 por ciento pensaba que yo tenía la culpa. Algunos hasta me amenazaron. Gente de otros clubes también se pasaban de listos, me comentaban o me enviaban mensajes. Para mí, fue feo estar en un lugar donde no me respaldaban”, relató.

De cara a este 2022, Zederick Vega tiene la ilusión de seguir de mejor manera con su carrera y dejar atrás los problemas que sufrió. “Ahora se me puede dar una nueva oportunidad y la quiero aprovechar. Esos partidos me afectaron, pero yo soy joven todavía y siempre quiero dar el máximo. Tengo hablado con un club y estamos arreglando detalles”, concluyó.