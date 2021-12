Miguel Ramírez no ocultó su preocupación: “Me asusta lo que está pasando en el fútbol chileno”

Miguel Ramírez, entrenador chileno que dirigió a O’Higgins este año, no ocultó su preocupación frente a las denuncias que llegaron al Tribunal de Disciplina de la ANFP por el caso de Deportes Melipilla, situación que tiene en incertidumbre los ascensos y descensos entre la Primera División y Primera B en el cierre del 2021.

“Me asusta lo que está pasando en el fútbol chileno. Las situaciones se están acumulando. Hay muchas deficiencias y dificultades. Por algún lado explotará y los jugadores serán los más perjudicados”, señaló “Cheíto” en Directv Chile.

En tanto, el técnico nacional reveló que no visualiza seguir dirigiendo en Chile el 2022 y apunta a una salida al extranjero. “Ya no hay posibilidades de dirigir en Chile, pero sí hay opciones en Sudamérica. Estamos analizando lo que viene”, comentó.

En cuanto a su última etapa de trabajo como DT de O’Higgins, Miguel Ramírez reconoció que “me dolió mucho la salida del club, me decepcionó la forma. Sufrimos mucho con el tema físico porque la intensidad es algo fundamental en nuestro juego, y los jugadores se empezaron a lesionar. El equipo estaba mal físicamente”.

“Nos dijeron que no estaba alineado con los objetivos del club y por eso no seguíamos. Me dolió la salida, quería seguir”, agregó.

Además, el extécnico de Santiago Wanderers elogió al zaguero porteño Daniel González y ve con buenos ojos el posible arribo del defensa a Colo Colo.

“Daniel González es un jugador que tiene un techo muy grande. No me cabe duda que dará mucho que hablar a nivel nacional e internacional. Él tiene una gran capacidad técnica. Me parece que andaría muy bien en Colo Colo”, sentenció Ramírez.