Daniel González ante un posible arribo a Colo Colo: “Soy hincha de Wanderers pero tengo que empezar a crecer”

El nombre de Daniel González, zaguero de Santiago Wanderers y una de las grandes figuras de “El Decano” este año, suena con fuerza en Colo Colo para reforzar la zaga defensiva de cara a la próxima temporada.

En medio de los rumores que vinculan al defensor de 19 años con el “Cacique”, el propio jugador conversó con ADN Deportes y afirmó que “sí, ese tema lo está viendo mi representante”.

“Yo soy hincha de Wanderers pero tengo que empezar a crecer. En la edad en la que estoy es el momento. Si llega una oferta que me convenga y sea beneficioso para mi futuro, se tomará”, indicó el “Dani”.

“Colo Colo es un club grande, el popular del fútbol chileno. Sería un sueño jugar en la Copa Libertadores. Desde chico que uno ve esas cosas en la televisión y jugar la Copa ahora o en algún momento del futuro sería genial”, confesó el joven futbolista.

En septiembre, González sufrió la rotura de meniscos, por lo que se perdió el resto del año. Es por esto que aseguró que está “enfocado en poder recuperarme bien. Si no estoy al 100% no voy a rendir. Eso es lo que más me importante hoy en día en lo personal”.

Más allá de si llega a Colo Colo o no, Daniel González concluyó dejando en claro que “yo quiero proyectarme y competir, es lo que me interesa. Ver mi futuro futbolístico personal.