Gustavo Quinteros lamentó los contactos estrechos en Colo Colo por la recta final del torneo: “Sientes una bronca y que no hay justicia”

Gustavo Quinteros, entrenador de Colo Colo, quiere volver al triunfo en el Torneo Nacional 2021 este sábado ante Santiago Wanderers, sin embargo, el técnico albo aún lamenta la situación que vivió el “Cacique” producto del covid-19.

“Estamos con angustia porque no pudimos competir con nuestro plantel profesional. Es la segunda vez que nos pasa. No hubo justicia deportiva cuando se define un torneo, te sientes perjudicado, sientes bronca y que no hay justicia”, afirmó el estratega este viernes en conferencia de prensa.

En cuanto al coronavirus en el fútbol chileno, el DT del “popular” señaló que “Colo colo no es el equipo que más contagios tuvo en la temporada, pero sí muchísimos contactos estrechos, más de cien, y eso no le pasó a ningún equipo. Estamos preocupados por eso, lo queremos prevenir”.

Por lo mismo, tras ser consultado por posibles sanciones debido a los protocolos sanitarios, Gustavo Quinteros sostuvo: ¿Castigo por qué? Colo Colo no es el club con más contagios. No nos sentimos culpables, este virus está en la sociedad. Hay más equipos con contagios pero por sorpresa no tienen contactos estrechos”.

Además, el entrenador del “Cacique” aseguró que este “es un campeonato que no es natural, está desvirtuado y puede suceder que el campeón sea un equipo que tenga suerte con los contactos estrechos o le toque jugar contra equipos que tuvieron muchos contactos. Eso pasa en la parte alta y baja de la tabla. Es difícil competir de esa manera”.

De cara al duelo con Santiago Wanderers, el técnico argentino-boliviano agregó que “vamos a jugar al máximo mañana, pensando que es una final, y trataremos de obtener la ventaja que nos puede dar el partido. Estamos enfocados y concentrados en eso”.

Colo Colo y Santiago Wanderers se verán las caras este sábado 6 de noviembre desde las 18:00 horas, encuentro reagendado válido por la fecha 30 del Torneo Nacional 2021.