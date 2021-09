Héctor Pinto: “No creo que se extrañe mucho la ausencia de Cañete en el clásico”

Héctor Pinto, ex técnico de Universidad de Chile, conversó con “Los Tenores” para anticipar el Superclásico del domingo en Rancagua.

En ese contexto, destacó que el partido, más allá de acusar una falta de ambiente, es trascendental para ambos equipos. “No es un partido más, se mira de otra manera. Es un duelo importante para los dos equipos (…) Los últimos clásicos han sido muy malos, por eso la gente no tiene expectativa de un gran partido”, apuntó el campeón con la U en 2004.

A la hora de hacer una lectura de juego, Héctor Pinto se mostró crítico con el nivel que ha mostrado Marcelo Cañete con la camiseta azul.

“No es el Cañete que conocimos en Cobresal. Jugar en la U no es fácil, hay una presión detrás que le afecta muchísimo al jugador. Ha ido mejorando, pero no lo suficiente. No creo que se extrañe mucho la ausencia de Cañete en el clásico“, reconoció el “Negro” Pinto.

Héctor Pinto y el análisis del Superclásico

El exfutbolista y entrenador de 70 años entregó una clave que deberá seguir Esteban Valencia de cara al partido ante los albos. “Colo Colo va a ir más en ataque, tiene una idea de juego más notoria. Pensaría que si uno le aguanta los primeros 15 minutos de cada tiempo, tiende a bajar después”, planteó.

Además, se sumó a las críticas de Leonardo Rodríguez en ADN Deportes y lamentó que la U no juegue el partido en el Estadio Nacional. “Rancagua no es la sede ideal para un clásico, estamos echando de menos el estadio Nacional. El jugador se tendrá que disponer y figurarse para enfrentar como equipo un partido que esperemos sea bien jugado”, explicó en el diálogo con “Los Tenores”.

También aprovechó la charla, dada su vasta experiencia en las selecciones menores, para cuestionar el plan que planteó Francis Cagigao, Director Deportivo Nacional.

“Yo presenté un proyecto con muchas de las cosas que él está diciendo. Se ha hecho y presentado montones de veces, pero no se han llevado a cabo. Ojalá se cumpla lo que está pensando, pero hay muchas”, cerró.